Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

МИД Эстонии решил выслать российского дипломата и объявил его персоной нон грата

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии решило выслать российского дипломата и объявило его персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе временного поверенного в делах посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении сотрудника дипломатического корпуса посольства персоной нон грата», — сказано в заявлении.

МИД уточнил, что дипломат должен покинуть Эстонию до 29 марта. Как утверждает ведомство, причиной такого решения стало нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Министерство добавило, что сотрудник российского посольства якобы участвовал в «подрыве безопасности и конституционного строя» страны, распространяя «пропаганду».

8 февраля посол России в Таллине Владимир Липаев покинул Эстонию. В январе эстонский МИД потребовал, чтобы российское посольство в стране сократило число дипломатов до 8 должностей. Позднее МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений между Москвой и Таллином. Уточняется, что это решение стало ответом на радикальное сокращение Эстонией численного состава российского посольства.