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19:29, 8 февраля 2023Бывший СССР

Посол России покинул Эстонию

В МИД Эстонии сообщили, что посол России в Таллине Липаев покинул страну

Фото: Shutterstock

Посол России в Таллине Владимир Липаев покинул Эстонию. Об этом сообщила официальный представитель эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев, передает ERR.

В январе МИД Эстонии потребовал, чтобы российское посольство в стране сократило число дипломатов до 8 должностей, а административного, технического и обслуживающего персонала — до 15 должностей. В ответ на это Россия сообщила о понижении дипломатических отношений Москвы и Таллина. Эстонскому послу Маргусу Лайдре было предписано покинуть страну до 7 февраля.

«Посольство РФ выполнило требования, которые были установлены нотой МИД Эстонии», — заявила Тислер-Лаврентьев.

При этом отмечалось, что власти Эстонии не планируют закрывать посольство России в Таллине.

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Алевтина Запольская
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