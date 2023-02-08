Посол России покинул Эстонию

В МИД Эстонии сообщили, что посол России в Таллине Липаев покинул страну

Посол России в Таллине Владимир Липаев покинул Эстонию. Об этом сообщила официальный представитель эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев, передает ERR.

В январе МИД Эстонии потребовал, чтобы российское посольство в стране сократило число дипломатов до 8 должностей, а административного, технического и обслуживающего персонала — до 15 должностей. В ответ на это Россия сообщила о понижении дипломатических отношений Москвы и Таллина. Эстонскому послу Маргусу Лайдре было предписано покинуть страну до 7 февраля.

«Посольство РФ выполнило требования, которые были установлены нотой МИД Эстонии», — заявила Тислер-Лаврентьев.

При этом отмечалось, что власти Эстонии не планируют закрывать посольство России в Таллине.