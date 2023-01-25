В Эстонии заявили об отсутствии планов закрывать посольство России

МИД Эстонии заявил, что власти не планируют закрывать российское посольство в Таллине

Власти Эстонии не намерены закрывать российское посольство в Таллине. Об отсутствии таких планов заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, его цитирует ERR.

«Наше посольство (в Москве — прим. "Ленты.ру") останется. У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении», — рассказал он.

Глава МИД добавил, что с учетом интересов консульства и граждан Эстонии рационально иметь дипломатическое представительство в России. Как утверждает Рейнсалу, эстонская сторона действует на основе паритета.

23 января МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений между Москвой и Таллином. Уточняется, что это решение стало ответом на радикальное сокращение Эстонией численного состава российского посольства. Послу республики Маргусу Лайдре заявили решительный протест, он должен покинуть Россию до 7 февраля. Одновременно с ним покинет Таллин посол РФ Владимир Липаев.