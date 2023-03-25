МИД России пообещал жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Германии

МИД РФ пообещал жесткий ответ на планы Бербок выслать российских дипломатов из Германии

Министерство иностранных дел России пообещало жесткий ответ на планы главы МИД Германии Анналены Бербок выслать из страны российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее издание Focus сообщило, что глава МИД Германии Анналена Бербок запланировала объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. При этом отмечается, что правительство ФРГ осознает, что подобная высылка не обойдется без последствий.

До этого стало известно, что австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Представители российского ведомства должны покинуть страну не позднее 8 февраля.