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21:29, 25 марта 2023Мир

МИД России пообещал жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Германии

МИД РФ пообещал жесткий ответ на планы Бербок выслать российских дипломатов из Германии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России пообещало жесткий ответ на планы главы МИД Германии Анналены Бербок выслать из страны российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее издание Focus сообщило, что глава МИД Германии Анналена Бербок запланировала объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. При этом отмечается, что правительство ФРГ осознает, что подобная высылка не обойдется без последствий.

До этого стало известно, что австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Представители российского ведомства должны покинуть страну не позднее 8 февраля.

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Марина Совина
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