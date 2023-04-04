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11:15, 4 апреля 2023Мир

Стало известно о намерении Германии сократить число дипломатов в России

NDR: Берлин допускает сокращение числа дипломатов в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Берлин рассматривает возможность сокращения дипломатических сотрудников в Москве, пытаясь таким образом предупредить реакцию России на случай высылки российских дипломатов из Германии, стало известно NDR и WDR.

В правительстве Германии допускают кардинальное сокращение аккредитованных дипломатов, которые якобы могут заниматься шпионской деятельностью. При этом рассматривается сокращение дипломатического персонала ФРГ в Москве. Таким образом немецкие власти хотят предотвратить сценарий, при котором Москва «просто заменила» высланных из Германии «шпионов».

Указывается, что данный шаг позволит «упредить реакцию России, то есть высылку немецких дипломатов из Москвы». Тем не менее в МИД Германии заявили NDR и WDR, что в данный момент такие действия не предусматриваются.

25 марта немецкое издание Focus сообщило, что глава МИД Германии Анналена Бербок запланировала объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. Отмечалось также, что правительство ФРГ осознает, что подобный шаг не обойдется без последствий. Впоследствии в МИД ФРГ опровергли подобные намерения.

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Варвара Кошечкина
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