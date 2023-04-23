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02:17, 23 апреля 2023Мир

Россия высылает немецких дипломатов в качестве зеркальной меры. 34 сотрудника дипмиссии объявлены персона нон грата

Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва высылает 34 из приблизительно 90 работающих в российской столице немецких дипломатов. Это выяснила газета Bild.

В российском МИД объяснили агентству ТАСС, что эта мера стала зеркальным ответом на враждебные действия Берлина, заключающиеся в высылке российских дипломатов из Германии. Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России будет значительно ограничено.

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Также стало известно, что российский самолет Ил-96-300 в субботу вылетел из Москвы и приземлился в Берлине. При этом у рейса было специальное дипломатическое разрешение. Немецкие СМИ предположили, что прилет борта может быть связан с высылаемыми дипломатами.

Германия выслала более 20 россиян

21 апреля Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов и уже инициировал соответствующую правовую процедуру. Всего из страны выдворили более 20 сотрудников.

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МИД Германии объяснил, что решение о высылке российских дипломатов из страны было принято в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб». Как объяснили в немецком внешнеполитическом ведомстве, разговоры с российской стороной на эту тему велись в течение «последних нескольких недель». «Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», — добавили в министерстве.

Германию уличили во вранье и желании конфликта

До этого СМИ узнали, что глава немецкого МИД Анналена Бербок захотела объявить свыше 30 российских дипломатов персонами нон грата, однако вскоре в ведомстве открестились от этой информации.

Дипломатический источник ТАСС обратил внимание, что ранние опровержения Германией информации о массовой высылке российских дипломатов оказались ложью.

Пример вранья официального Берлина. По какой причине официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно

дипломатический источник ТАСС

Источник агентства РИА Новости в российском МИД отметил, что таким образом ФРГ сознательно идет по пути эскалации в «и без того весьма непростых двусторонних отношениях». В свою очередь, политолог Василий Колташов высказал мнение, что Вашингтону необходимо, чтобы Берлин был на острие атаки против России, а высылка сотрудников посольства «по команде США» несет вред самой Германии. При этом политолог отметил, что действия, которые подаются как антироссийские, на самом деле направлены против ФРГ.

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Марина Совина
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Россия высылает немецких дипломатов в качестве зеркальной меры. 34 сотрудника дипмиссии объявлены персона нон грата
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