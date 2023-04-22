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17:43, 22 апреля 2023Мир

Стало известно о планах Москвы выслать 34 немецких дипломата

Bild: Москва высылает 34 из 90 работающих в России немецких дипломатов

Фото: Aleksei Golovanov / Shutterstock / Fotodom

Москва высылает из страны 34 из 90 работающих в России немецких дипломатов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что такая мера стала ответом на высылку российских дипломатов из Германии.

О том, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщалось ранее 22 апреля. «Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Позже появилась информация, что рамках решения о массовой высылке власти Германии выдворили из страны более 20 российских дипломатов. При этом точное число сотрудников российского ведомства не называлось.

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Варвара Кошечкина
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