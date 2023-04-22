Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 22 апреля 2023Мир

Раскрыто число покинувших Берлин российских дипломатов

Источник «Подъема» в МИД: ФРГ выслала более 20 российских дипломатов, они покинули Берлин

Фото: Florian Wehde / Unsplash

В рамках решения о массовой высылке власти Германии выдворили из страны более 20 российских дипломатов. Число высланных сотрудников диппредставительств раскрывает «Подъем» со ссылкой на источник в российском МИД.

Собеседник издания рассказал, что дипломаты уже покинули Берлин. «Теперь немцы будут покидать Россию», — указал дипломатический источник.

Ранее Москва пообещала зеркально ответить на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. В МИД заявили, что в ответ на враждебные решения Берлина Россия также вышлет германских дипломатов и существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Рита Дакота раскрыла подробности предстоящей свадьбы
ВСУ нанесли удар по российскому селу в Белгородской области
Опубликована карта боевых действий на Украине
Жительница Белгорода рассказала подробности об операции по вывозу авиабомбы
Родственники украинских военных вышли протестовать в Кривом Роге
«Химки» победили «Торпедо» в матче аутсайдеров РПЛ
Раскрыт необычный способ подготовки российских бойцов в зоне СВО
Названы способы оценить качество и свежесть продуктов в домашних условиях
У ресторана на юге Франции упал рейтинг после визита Макрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.