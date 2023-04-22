Раскрыто число покинувших Берлин российских дипломатов

Источник «Подъема» в МИД: ФРГ выслала более 20 российских дипломатов, они покинули Берлин

В рамках решения о массовой высылке власти Германии выдворили из страны более 20 российских дипломатов. Число высланных сотрудников диппредставительств раскрывает «Подъем» со ссылкой на источник в российском МИД.

Собеседник издания рассказал, что дипломаты уже покинули Берлин. «Теперь немцы будут покидать Россию», — указал дипломатический источник.

Ранее Москва пообещала зеркально ответить на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. В МИД заявили, что в ответ на враждебные решения Берлина Россия также вышлет германских дипломатов и существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в стране.