Стало известно о «вранье» Берлина о массовой высылке российских дипломатов

Источник ТАСС: Берлин врал, когда опроверг массовую высылку российских дипломатов

Опровержения Берлином информации о массовой высылке российских дипломатов были враньем, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, решение об этом немецкая сторона уже приняла. «Пример вранья официального Берлина. По какой причине официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что Берлин собирается реализовать свои планы.

В пятницу, 21 апреля, стало известно, что власти Германии запланировали в очередной раз сократить дипломатическое присутствие России в стране. По данным источников в МИД, таким образом ФРГ сознательно идет по пути эскалации в «и без того весьма непростых двусторонних отношениях».

4 апреля сообщалось, что Берлин рассматривает возможность сокращения дипломатических сотрудников в Москве, пытаясь таким образом предупредить реакцию России на случай высылки российских дипломатов из Германии.