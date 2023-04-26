В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия

В Подмосковье двухлетний мальчик выстрелил себе в лоб из травматического пистолета

В подмосковном Пушкино двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, мальчик нашел оставленное без присмотра взрослых оружие. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с диагностированным переломом кости свода черепа.

Мать ребенка не смогла раскрыть полицейским обстоятельства случившегося. Женщина находится в шоковом состоянии.

В конце марта в Петербурге госпитализировали 10-летнего мальчика после того, как другой ребенок выстрелил в него из игрушечного пистолета. Во время игры «в войнушку» пластиковая пуля попала ребенку в глаз.