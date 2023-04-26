Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 26 апреля 2023Россия

В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия

В Подмосковье двухлетний мальчик выстрелил себе в лоб из травматического пистолета

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

В подмосковном Пушкино двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, мальчик нашел оставленное без присмотра взрослых оружие. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с диагностированным переломом кости свода черепа.

Мать ребенка не смогла раскрыть полицейским обстоятельства случившегося. Женщина находится в шоковом состоянии.

В конце марта в Петербурге госпитализировали 10-летнего мальчика после того, как другой ребенок выстрелил в него из игрушечного пистолета. Во время игры «в войнушку» пластиковая пуля попала ребенку в глаз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
На Украине назвали последствия сдачи Артемовска
Наряд Йеннифер в новом «Ведьмаке» высмеяли в сети из-за сходства с одеждой H&M
В российском городе закрыли сайт с инструкцией «как стать феей Винкс»
Стивен Спилберг убрал оружие из фильма «Инопланетянин» и пожалел об этом
Опубликованы фото ассортимента открывшегося на месте Zara трехэтажного магазина
Дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета в аэропорту Москвы
Стала известна судьба освобожденных из украинского плена российских военных
Похожий на гранату РГД-5 предмет обнаружили на берегу Финского залива
Страны НАТО поставили 30 танков в Одесскую область
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.