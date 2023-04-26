Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:25, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки

Врач Малышева посоветовала включить в дачную аптечку лекарства от боли и аллергии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, перечислили лекарства, которые россиянам следует взять с собой на дачу. О том, что должно входить в дачную аптечку, специалисты рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск передачи доступен на Rutube.

Малышева отметила, что в дачной аптечке обязательно должны быть лекарства от боли. По ее словам, сегодня без рецепта можно купить аспирин, парацетамол, ибупрофен и напроксен. Гандельман уточнил, что лекарства этой группы нужно принимать только в том случае, если человек уже начал испытывать боль. Как объяснил кардиолог, профилактический прием таких препаратов не будет эффективен.

Также Малышева посоветовала включить в аптечку антигистаминные лекарства для борьбы с аллергией. Она рассказала, что аллергики могут принимать эти препараты заранее, поскольку они начинают действовать через 30-40 минут после приема. Тем, у кого может возникнуть острая аллергическая реакция, например отек Квинке, следует также взять с собой на дачу шприц с адреналином, добавила врач.

Материалы по теме:
Весенний авитаминоз: почему зима ослабляет организм и как бороться с нехваткой витаминов
Весенний авитаминоз:почему зима ослабляет организм и как бороться с нехваткой витаминов
19 апреля 2023
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022

Среди препаратов, которые необходимо иметь в дачной аптечке, телеведущие также назвали лекарства от поноса, например лоперамид. «К сожалению, на даче не всегда есть чистая вода, и часто мы едим с грядки, поэтому вероятность получить понос или желудочно-кишечную инфекцию высокая», — сказал Гандельман. Доктор Продеус в свою очередь напомнил, что препараты от диареи запрещено давать детям в возрасте до 13 лет. По его словам, ребенка при возникновении этой проблемы нужно активно поить водой, а в случае ухудшения его самочувствия необходимо обращаться к врачу.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали привычки, снижающие риск развития деменции. Специалисты рекомендовали правильно питаться и участвовать в социальной активности, чтобы избежать этого заболевания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
Атомные подводные лодки США пришвартуют в Южной Корее
60-летняя певица Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности
Психолог перечислил признаки отсутствия любви в отношениях
Тело 18-летней россиянки нашли рядом с написанными на стене тремя словами
Вышедший на волю рецидивист напал на российскую школьницу
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.