Названы основные преимущества танка Abrams

Генерал Хрулев назвал скорострельность и СУО основными преимуществами танка Abrams

Американские танки M1 Abrams оснащены автоматической системой управления огнем (СУО), которую могут улучшить в процессе модернизации. Преимущества машины назвал генерал-лейтенант Анатолий Хрулев в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Он отметил, что судить о достоинствах танков можно только по результатам боевого применения. По его словам, Abrams получил мощную пушку и усиленное бронирование, но он уязвим перед противотанковыми средствами.

«Назвал бы два основных преимущества американского танка — это его скорострельность и автоматическая система управления огнем. Похоже, что и сейчас модернизация "Абрамсов" движется в этом направлении, за счет повышения средств навигации и прицеливания. По большому счету, ничего другого изобретать не нужно», — сказал генерал.

Танк Abrams приняли на вооружение в 1981 году. Начиная с модификации M1A1 танк оснащают гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров. В состав СУО машины входит лазерный дальномер и тепловизионная камера.

В феврале первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун сообщил, что танки Abrams для Вооруженных сил Украины могут быть как заказаны у их производителя — компании General Dynamics, так и взяты из имеющихся запасов армии США.