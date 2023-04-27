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17:23, 27 апреля 2023Наука и техника

Названы основные преимущества танка Abrams

Генерал Хрулев назвал скорострельность и СУО основными преимуществами танка Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американские танки M1 Abrams оснащены автоматической системой управления огнем (СУО), которую могут улучшить в процессе модернизации. Преимущества машины назвал генерал-лейтенант Анатолий Хрулев в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Он отметил, что судить о достоинствах танков можно только по результатам боевого применения. По его словам, Abrams получил мощную пушку и усиленное бронирование, но он уязвим перед противотанковыми средствами.

«Назвал бы два основных преимущества американского танка — это его скорострельность и автоматическая система управления огнем. Похоже, что и сейчас модернизация "Абрамсов" движется в этом направлении, за счет повышения средств навигации и прицеливания. По большому счету, ничего другого изобретать не нужно», — сказал генерал.

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Танк Abrams приняли на вооружение в 1981 году. Начиная с модификации M1A1 танк оснащают гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров. В состав СУО машины входит лазерный дальномер и тепловизионная камера.

В феврале первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун сообщил, что танки Abrams для Вооруженных сил Украины могут быть как заказаны у их производителя — компании General Dynamics, так и взяты из имеющихся запасов армии США.

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Даниил Иринин
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