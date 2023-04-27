Россиянина Расулова заключили под стражу по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Расулова по секретному делу о госизмене

ФСБ задержала гражданина России по делу о госизмене

Начало событий в новости ФСБ задержала гражданина России по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Расулов, подозреваемого в госизмене. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Решение об избрании россиянину меры пресечения в виде заключения под стражу принято по ходатайству следователя ФСБ.

Мужчине вменяется статья 275 УК РФ («Государственная измена»), предполагающая передачу иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела. Подробности дела неизвестны.

Ранее 27 апреля стало известно о задержании россиянина Расулова сотрудниками ФСБ.

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.