В российском городе автобус с пассажирами протаранил опору линии электропередачи
В Кирове автобус с пассажирами врезался в опору линии электропередачи
В Кирове рейсовый автобус с пассажирами протаранил опору линии электропередачи. Об этом сообщило официальное сообщество Госавтоинспекции Кировской области во «ВКонтакте».
По словам представителя регионального главка ГИБДД Юлии Татариновой, в результате ДТП никто не погиб. Количество пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают медики и полицейские. Для установления причин и обстоятельств случившегося начата проверка.
Ранее в Башкирии один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем. Водитель последнего скончался на месте от полученных травм.