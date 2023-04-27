В российском городе автобус с пассажирами протаранил опору линии электропередачи

В Кирове автобус с пассажирами врезался в опору линии электропередачи

В Кирове рейсовый автобус с пассажирами протаранил опору линии электропередачи. Об этом сообщило официальное сообщество Госавтоинспекции Кировской области во «ВКонтакте».

По словам представителя регионального главка ГИБДД Юлии Татариновой, в результате ДТП никто не погиб. Количество пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Для установления причин и обстоятельств случившегося начата проверка.

Ранее в Башкирии один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем. Водитель последнего скончался на месте от полученных травм.