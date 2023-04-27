Первый магазин пришедшего на смену Pull & Bear бренда открылся в Москве

Первый магазин пришедшего на смену Pull & Bear бренда DUB открылся в ТЦ «Авиапарк»

Первый магазин DUB, который пришел на смену испанскому бренду Pull & Bear, открылся в Москве 27 апреля. Соответствующие видео появились в Telegram-канале торгового центра «Авиапарк».

В размещенном ролике видно, как сотрудники торговой точки перерезают перед входом красную ленту. На следующих кадрах показана одежда, а также бирки с ценниками. Видно, что стоимость на продукцию не отличается от Pull & Bear. Так, джинсы можно приобрести за 2,5 тысячи рублей, а рубашки за 899 рублей.

Позже в Telegram-канале ТЦ «Авиапарк» появилось видео с открытием магазина Vilet, который является заменой ушедшему Stradivarius. Так же как и у DUB, стоимость на вещи не изменилась.

В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.