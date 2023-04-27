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13:30, 27 апреля 2023Мир

Эрдоган обсудит с Путиным посредничество по Украине

Эрдоган намерен предложить Путину посредничество для урегулирования ситуации на Украине

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине, сообщил РИА Новости источник.

По словам собеседника агентства из администрации турецкого лидера, Эрдоган поддерживает контакты с президентами России и Украины, призывая стороны к переговорам и предлагая посредничество Анкары в данном вопросе.

«Нынешние переговоры не станут исключением», — заявил он.

26 апреля стало известно, что Эрдоган запланировал телефонные переговоры с Путиным. По словам официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, главы государств планируют обсудить ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

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Варвара Кошечкина
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