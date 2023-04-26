Эрдоган запланировал переговоры с Путиным

Эрдоган запланировал телефонные переговоры с Путиным до церемонии на АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.

«Перед церемонией на АЭС "Аккую" президент Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они планируют обсудить ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — сказал он.

