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11:53, 26 апреля 2023Мир

Врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов

Врачи запретили президенту Турции Эрдогану выступать на публике накануне выборов

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Врачи запретили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая. Слова главы государства передает ТАСС.

Эрдоган поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления в связи с недомоганием, которое произошло с ним во время телевизионного интервью 25 апреля. «По совету врачей сегодня я буду отдыхать и останусь дома», — рассказал он.

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Виктория Кондратьева
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