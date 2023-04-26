Врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов
Врачи запретили президенту Турции Эрдогану выступать на публике накануне выборов
Врачи запретили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая. Слова главы государства передает ТАСС.
Эрдоган поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления в связи с недомоганием, которое произошло с ним во время телевизионного интервью 25 апреля. «По совету врачей сегодня я буду отдыхать и останусь дома», — рассказал он.