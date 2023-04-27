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06:00, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о самом популярном виде мошенничества в майские праздники

В Лиге Цифровой Экономики предупредили о фишинговых сайтах по продаже авиабилетов

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин предупредил россиян о наиболее популярных видах мошенничества в майские праздники. О том, какие способы обмана чаще всего используют злоумышленники, он рассказал «Ленте.ру».

Специалист назвал фишинговые сайты по продаже авиабилетов и аренде жилья самым распространенным видом мошенничества в майские праздники. «Россияне уезжают на отдых, а мошенники пользуются этим: отправляют сообщения со ссылками на сайты, где якобы можно купить билеты и путевки по низким ценам», — объяснил Фомин.

Злоумышленники используют и другую схему, в которой призывают потенциальных жертв участвовать в распродаже товаров, указал эксперт. По его словам, подобные предложения поступают россиянам в СМС-сообщениях, по электронной почте или в мессенджерах. Фомин предостерег, что если ввести данные банковской карты, перейдя по отправленной мошенниками ссылке, можно потерять и деньги, и личные данные. Кроме того, предупредил он, иногда мошенники рассылают электронные письма от имени банков. В них злоумышленники предлагали вернуть излишне уплаченную сумму за товар или услугу.

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Для защиты от мошенничества специалист Лиги Цифровой Экономики посоветовал россиянам узнавать об акциях и совершать покупки только на официальных сайтах и приложениях. Также следует проверять точное совпадение домена, так как мошенники зачастую создают адреса сайтов, похожие на официальные. «Нелишним будет проверить срок регистрации домена с помощью WHOIS-сервиса. Накануне праздников мошенники часто создают поддельные домены, а сервис покажет настоящую дату регистрации. У надежных сайтов она всегда не менее одного года», — поделился Фомин.

Эксперт также обратил внимание на то, что злоумышленники могут совершать звонки с короткого номера банка или любого другого учреждения. Он объяснил это существованием сервисов, позволяющих подменять номер телефона на другой.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила россиян о новом виде мошенничества с помощью YouTube. В компании раскрыли, что злоумышленники стали выкладывать на видеохостинге короткие ролики, в которых обещают пользователям, в частности школьникам, легкий заработок в интернете.

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Маргарита Щигарева
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