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14:56, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе обмана при помощи YouTube

«Лаборатория Касперского» предупредила о мошеннических YouTube-видео с обещанием заработка

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом способе обмана при помощи YouTube. Как говорится на сайте компании, мошенники начали выкладывать на видеохостинге короткие ролики, в которых обещают пользователям, в частности школьникам, легкий способ заработка в интернете.

«Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в YouTube Shorts короткие видео, в которых человек рассказывает, как якобы каждый день легко зарабатывает много денег в интернете», — сообщили в компании. Отмечается, что такие ролики являются лишь первым этапом фишинговой схемы, цель которых — выманивание денег у пользователей.

По словам специалистов, под некоторыми роликами размещена ссылка на полное видео на другом YouTube-канале. В кадре тот же человек, что и в коротких видео, рассказывает, как школьникам можно легко заработать в интернете. Он предлагает перейти в Telegram-бот с логотипом популярной криптовалютной биржи по ссылке, закрепленной под видео. В сообщении бота говорится, что он якобы помогает пользователям получать прибыль за перепродажу криптовалюты.

Создатели бота предлагают человеку перевести деньги на номер электронного кошелька любым удобным способом. Они обещают, что через семь дней вложенная им сумма удвоится. Однако, как предупредили в «Лаборатории Касперского», на самом деле деньги попадут в руки злоумышленников, а пользователь ничего не получит.

Ранее стало известно о другой схеме обмана, которую начали использовать мошенники. Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники крадут аккаунты в мессенджере Telegram через боты для поиска интимных фотографий.

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Евгения Наумова
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