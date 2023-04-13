Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:43, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram

«Лаборатория Касперского» предупредила о мошенничестве в Telegram с ботами для поиска фото

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о краже аккаунтов в мессенджере Telegram через боты для поиска интимных фотографий. О новом способе обмана, который придумали мошенники, эксперты по кибербезопасности рассказали «Известиям».

По словам специалистов, злоумышленники начали предлагать пользователям мессенджера авторизоваться в боте, который якобы ищет откровенные материалы с участием их знакомых, и получить доступ к «Telegram для взрослых». Аферисты присылают человеку фишинговую ссылку на сайт с формой для ввода логина и пароля от мессенджера. После того как жертва вводит личные данные, мошенники получают доступ к ее аккаунту.

Отмечается, что аферисты могут использовать учетные записи для кражи конфиденциальных данных, шантажа, а также рассылки мошеннических сообщений.

В январе эксперты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности, сообщили о самой массовой фишинговой атаке на россиян через Telegram. Специалисты рассказали, что пользователям мессенджера начали массово рассылать сообщения с предложением ознакомиться со списком людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой
В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
ФСБ заявила о применении Западом новых видов кибероружия против России
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.