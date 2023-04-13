Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram

«Лаборатория Касперского» предупредила о мошенничестве в Telegram с ботами для поиска фото

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о краже аккаунтов в мессенджере Telegram через боты для поиска интимных фотографий. О новом способе обмана, который придумали мошенники, эксперты по кибербезопасности рассказали «Известиям».

По словам специалистов, злоумышленники начали предлагать пользователям мессенджера авторизоваться в боте, который якобы ищет откровенные материалы с участием их знакомых, и получить доступ к «Telegram для взрослых». Аферисты присылают человеку фишинговую ссылку на сайт с формой для ввода логина и пароля от мессенджера. После того как жертва вводит личные данные, мошенники получают доступ к ее аккаунту.

Отмечается, что аферисты могут использовать учетные записи для кражи конфиденциальных данных, шантажа, а также рассылки мошеннических сообщений.

В январе эксперты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности, сообщили о самой массовой фишинговой атаке на россиян через Telegram. Специалисты рассказали, что пользователям мессенджера начали массово рассылать сообщения с предложением ознакомиться со списком людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время.