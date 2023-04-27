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19:52, 27 апреля 2023Россия

Путин определил статус проживающих на новых территориях граждан

Путин утвердил порядок проживания в новых регионах без российского гражданства

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий правовое положение жителей новых регионов России, которые решили не вступать в гражданство. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, иностранцами будут считаться те, кто пожелал оставить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина России, но при этом остался проживать на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

То же самое затрагивает и граждан, которые проживали на указанных территориях и переехали в Россию еще до 30 сентября 2022 года, но отказались принять российское гражданство.

Из документа следует, что не принявшие гражданство жители новых регионов могут быть выдворены из России в случае, если они будут представлять угрозу национальной безопасности.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Никита Абрамов
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