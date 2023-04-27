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14:59, 27 апреля 2023Россия

В российском городе произошел выброс хлора

Кировский губернатор Соколов заявил о выбросе хлора в городе Кирово-Чепецк

Фото: Telegram-канал губернатора Кировской области Александра Соколова

В городе Кирово-Чепецк Кировской области произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Соколов в Telegram-канале.

«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — написал губернатор.

По его словам, угрозы жизни и здоровью жителей Кирово-Чепецка нет, на месте работают сотрудники оперативных служб. Для выяснения причин произошедшего было организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Братске на предприятии шесть человек отравились хлором во время его утечки. В Следственном комитете назвали причиной выброса хлора свищ в трубе.

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Анастасия Шейкина
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