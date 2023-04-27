В массовых сокращениях в США увидели выгоду для Индии

Глава Infosys Мурти: Индия выиграет от увольнений в IT-компаниях США

Основатель второй по величине IT-компании Индии Infosys Нараяна Мурти считает, что страна выиграет от увольнений специалистов в технологических компаниях США. Об этом он заявил в интервью CNBC.

Миллиардер, которого иногда называют «индийским Биллом Гейтсом» и отцом IT-сектора страны, заявил, что относится к массовым сокращениям технических специалистов как к части делового цикла и не считает их поводом для беспокойства о состоянии отрасли. Некоторые индийские компании опасаются, что инвестиции американского бизнеса в их проекты сократятся на фоне замедления экономики США, но Мурти, напротив, увидел в этом выгоду для местных организаций.

«Всякий раз, когда в США или в развитых странах происходит экономический спад, у таких стран, как Индия, появляется больше возможностей, особенно в технологическом секторе, так как он способен предоставить клиентам лучшее соотношение цены и качества», — отметил глава Infosys. Бизнесмен добавил, что во время кризисов рынок сокращается, и нужно работать усерднее, чтобы отвоевать его большую долю, тогда проблем с потерей рабочих мест не возникнет.

Крина Мехта, соучредитель базирующейся в США оффшорной компании по разработке программного обеспечения (ПО) Fortune Infosys сказала, что многие компании предпочитают передавать разработку ПО на аутсорсинг в Индию для сокращения затрат. «Работая с индийскими компаниями, вы получаете доступ к услугам высококвалифицированных специалистов в сфере IT по более разумной стоимости по сравнению с ценами, которые вам придется платить на Западе», — добавила она. Мехта заявила, что в стране есть кадровый резерв разработчиков, способных работать с широким спектром технологий — от базовых до самых передовых.

По данным компании Peerbits, занимающейся разработкой ПО на заказ, компании могут сэкономить от 20 до 30 процентов затрат на технологии, обращаясь за IT-услугами в Индию.

Нараяна Мурти отметил, что американские компании, в том числе Apple, также переносят часть своего производства в Индию. Сейчас Apple производит от 5 до 7 процентов своих iPhone в стране, что на процент процент больше, чем в 2021 году. Такие корпорации, как General Electric и Microsoft, создали центры исследований и разработок в Индии. «Есть и другие американские и европейские компании. Я полагаю, что Индии представится больше возможностей в ближайшие годы», —сказал Мурти.

Мурти основал Infosys в 1981 году на 250 долларов стартового капитала. Сейчас ее стоимость больше 60 миллиардов долларов, а штат сотрудников превышает 346 тысяч человек по всему миру.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна намерена стать более вовлеченной в мировые цепочки поставок и лишить Китай статуса центра мирового производства. Добиться своей цели Индия собирается с помощью плана стимулирования производства, охватывающего 13 секторов промышленности, включая полупроводниковую отрасль.