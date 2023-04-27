Школьник оригинально разыграл пьющую учительницу

Reddit: школьник заменил виски в бутылке учительницы на ополаскиватель для рта

Пользователь Reddit под ником FewMonk4535 рассказал, как оригинально разыграл учительницу английского языка, которая тайно выпивала алкоголь во время занятий, налитый в бутылку из-под ополаскиватель для полости рта. Он признался, что заменил спиртное на настоящий ополаскиватель.

По словам рассказчика, когда он учился в седьмом классе, английский язык преподавала очень строгая учительница. Герой истории назвал ее самым ужасным человеком из всех, кого он встречал. Во время занятий школьник обратил внимание на ежедневный ритуал педагога. Учительница брала из нижнего ящика бутылку старого коричневого ополаскивателя для полости рта и делала большой глоток. Автору истории показалось странным, что она никогда не выплевывала его.

Проверив бутылку учительницы, мальчик обнаружил, что там находится не ополаскиватель, а виски. Тогда он решил отомстить женщине от лица всего класса.

Подросток принес из дома бутылку настоящего ополаскивателя такого же размера. Он подговорил одноклассника, помочь с розыгрыше, и тот заставил учительницу выйти с ним в коридор для серьезного разговора, что случалось нередко.

Пока женщина ругала его приятеля, автор истории подменил бутылки. Он объяснил, что не беспокоился, что одноклассники расскажут об этом учительнице, поскольку ее не любили все.

Когда педагог вернулась, она потянулась к бутылке и сделала очень большой глоток. Рассказчик отметил, что ее лицо скривилось, а потом она выбежала из комнаты. Он добавил, что особенно его порадовало, что она никому не могла пожаловаться на этот розыгрыш.

Многие комментаторы под историей поддержали рассказчика. «Люди, которые ненавидят детей, не должны быть учителями», — заметил один из участников обсуждения. Другой вспомнил о своем учителе, который оставлял окно машины открытым, чтобы школьники могли оставить ему сигареты или выпивку, за что он повышал оценки.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как прибегла к радикальному способу, чтобы отучить сына прогуливать школу. Она договорилась со знакомым полицейским, чтобы тот вручил старшекласснику ордер на ее арест из-за пропущенных подростком занятий. Юноша поверил, потому что в их штате существовал закон о наказании для родителей прогульщиков.