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13:15, 27 апреля 2023Бывший СССР

Токаев расширил смысл слова «казах»

Токаев заявил, что этническая принадлежность жителей Казахстана за рубежом не важна

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Жителей Казахстана, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом считают казахами. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает портал ORDA.

Как полагает глава государства, сегодня смысл слова «казах» расширился, и теперь оно обозначает принадлежность к гражданской нации. Этническое происхождение граждан, по его словам, за рубежом не слишком важно.

«Это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по-сути, нации», — сказал Токаев.

Политик подчеркнул, что в первую очередь это относится к известным людям, которые представляют страну за границей. К ним он отнес спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов и предпринимателей.

«У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности», — пояснил президент.

Ранее стало известно, что власти Казахстана планируют ввести карту этнического казаха «Ата жолы» для привлечения соотечественников. Документ позволит владельцам автоматически получать вид на жительство и натурализацию по ускоренной процедуре, независимо от гражданства.

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Алевтина Запольская
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