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15:33, 27 апреля 2023Забота о себе

Названа смертельная опасность кошачьих царапин для человека

Врач Раменский: кошачьи царапины угрожают инфицированием бактериями Pasteurella multocida

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Нанесенные кошачьими когтями травмы угрожают инфицированием и сепсисом — смертельно опасным состоянием, предупредил терапевт Павел Раменский. Опасность кошачьих царапин для человека он объяснил в беседе с NEWS.RU.

По словам Раменского, царапины угрожают инфицированием бактериями Pasteurella multocida, содержащимися на когтях кошек. «Она может вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее», — сказал врач. Он добавил, что обработка нужна, даже если травма на первый взгляд кажется незначительной.

Царапины, объяснил Раменский, нужно промыть под проточной водой, чтобы избавиться от бактерий на поверхности кожи, а после обработать дезинфицирующим средством: перекисью водорода или йодом. При сильном воспалении, боли и гнойничковой инфекции, продолжил он, нужно обратиться к врачу, который может назначить антибиотики.

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Во избежание получения царапин, добавил врач, не стоит играть с кошкой в игры, способствующие получению травм, и трогать незнакомых или находящихся в стрессе кошек.

Ранее врач-инфекционист ИКБ №2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева предупредила, что некоторые инфекционные заболевания способны передаваться хозяину от домашних питомцев. По словам специалиста, человеку от домашних животных могут передаваться такие заболевания, как токсоплазмоз, бешенство, грибковые поражения кожи, орнитоз, глистные инвазии, лептоспироз.

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Александра Лисица
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