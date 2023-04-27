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01:47, 27 апреля 2023Экономика

Минпромторг предложил ограничить закупку инвалидных колясок из-за рубежа

Минпромторг предложил ограничить закупку инвалидных колясок с электроприводом из-за рубежа

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минпромторг предложил ограничить закупку кресел-колясок для инвалидов из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в ведомстве предлагают распространить на коляски с электроприводом, которые закупает Социальный фонд, действия правила «второй лишний».

Отмечается, что сейчас на них распространяется правило «третий лишний», запрещающее иностранным компаниям участвовать в закупке при наличии двух российских (или евразийских) поставщиков. Если предложенные министерством изменения будут приняты, коляски с электроприводом исключат из этого перечня.

Источники издания уточняют, что поставка товара через госзакупки — практически единственный способ сбыта электроколясок для их производителей (90 процентов).

В сентябре Минпромторг заявил, что в России нет дефицита товаров. Министерство также подчеркнуло, что запасы регулярно пополняются ретейлерами.

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Юлия Мискевич
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