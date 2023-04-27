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09:39, 27 апреля 2023Культура

Егор Крид резко ответил на слухи о своей помолвке

Исполнитель Егор Крид пожаловался маме на слухи о своей помолвке

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

28-летний российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) прокомментировал появившиеся в сети слухи о своей помолвке. Соответствующую сторис он опубликовал на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певец показал скриншот переписки с мамой, где она интересуется, кому из девушек он сделал предложение. По словам родственницы артиста, они с отцом узнали о помолвке сына по радио. В ответ Крид отправляет сообщение: «никакой, идиоты СМИ сами все придумали».

Певец сопроводил переписку критикой «желтухи» и удивился тому, сколько людей верят сообщениям газет и СМИ о его личной жизни. «Раз даже от своей мамы я получаю такое», — возмутился музыкант.

Ранее Крид рассказал, что давно готов к детям, но основная сложность заключается в поиске матери для будущего ребенка. «Я уже не могу стать молодым отцом. Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов, просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждые отношения заканчиваются мыслью: "Спасибо, что не от нее"», — высказался артист.

Марина Совина
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