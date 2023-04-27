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17:43, 27 апреля 2023Россия

Один человек погиб в результате пожара под Курганом

Тело погибшего нашли во время тушения пожара в деревне Логоушка в Курганской области
СюжетЛесные пожары:

Фото: МЧС России / ТАСС

В результате пожара под Курганом погиб один человек — его тело нашли во время тушения и разбора завалов в деревне Логоушка. Об этом со ссылкой на МЧС пишет ТАСС.

По последним данным, в курганской деревне горят 76 жилых домов. В экстренных службах предварительной причиной пожара назвали искру от проезжавшего тепловоза.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщал, что лесной пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост».

27 апреля на территории Кетовского муниципального округа Курганской области из-за пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей.

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Евгения Куликова
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