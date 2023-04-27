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16:35, 27 апреля 2023Россия

В российском регионе частично ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС ввели на территории Кетовского МО Курганской области из-за пожаров

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области / ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен на территории Кетовского муниципального округа Курганской области из-за пожаров. Об этом в четверг, 27 апреля, со ссылкой на МВД сообщает РИА Новости.

По словам главы российского региона, в ряде населенных пунктов округа и в микрорайонах Утяк и Зайково города Кургана ситуация очень сложная. «Пожары произошли сразу с нескольких сторон города», — сообщил он.

По последним данным, площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, огнем охватило 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах.

К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната.

Ранее сообщалось, что природный пожар в Кетовском районе Курганской области перешел на здания — тогда горели пять строений на площади 300 квадратных метров.

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Евгения Куликова
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