Природный пожар в российском регионе перешел на здания

В Курганской области пять строений горят на площади 300 квадратных метров

Природный пожар в Кетовском районе Курганской области перешел на здания — горят пять строений на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства ликвидируют пожар на станции Логовушка. Готовится эвакуация людей. К работам привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Площадь горящей сухой растительности составляет восемь гектаров.

25 апреля пожар произошел в поселке Сосьва Свердловской области. Сухая трава загорелась у лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23. Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. В результате ЧП сгорело больше сотни жилых построек.