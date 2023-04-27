В приграничном российском регионе беспилотник атаковал электроподстанцию

SHOT: беспилотник ВСУ двумя гранатами атаковал электроподстанцию в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя гранатами атаковал электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, атакованная электроподстанция находится в Климовском районе граничащего с Украиной российского региона. В результате оказалась повреждена линия электропередач. Никто не пострадал.

В четверг, 27 апреля, Украина уже атаковала Брянскую область. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, из-за обстрела ВСУ поселок Климово остался без электричества.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.