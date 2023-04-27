Российский поселок остался без света из-за обстрела ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил об отключении света в Климово из-за обстрела ВСУ

Поселок Климово Брянской области остался без электроснабжения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество», — написал Богомаз. По словам главы Брянской области, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после всех необходимых мероприятий.

О жертвах и пострадавших в результате атаки ВСУ не сообщается.

В конце марта украинский беспилотник обстрелял Климово. Пострадавших в результате обстрела не было, однако были повреждены пять жилых домов. До этого ВСУ четвертый раз за двое суток попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области.