В «Авиапарке» прошло официальное открытие магазина сменившего Zara бренда

В «Авиапарке» прошло официальное открытие магазина пришедшего на смену Zara бренда Maag

В «Авиапарке» прошло официальное открытие магазина пришедшего на смену Zara бренда Maag. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале торгового центра.

Согласно сообщению, в ассортименте представлена весенняя одежда, например, кожаные куртки, футболки, рубашки, классические жакеты и платья с различными принтами. При этом отмечается, что цены на представленные вещи, которые отшиваются Турции, Пакистане, Марокко и Бангладеше, остались как в Zara.

По словам консультантов магазина, дизайнеры Maag ориентировались на то, что востребовано на российском рынке. Поэтому в коллекциях присутствуют схожий стиль и используемые для создания продукции такие материалы, как синтетические, натуральные хлопок, вискоза, лен и овечья кожа.

Что касается обуви, то ее ассортимент пока небольшой. При этом отмечается, что поставки аксессуаров планируются осенью, а в мужском отделе можно приобрести сандалии из бычьей кожи, кроссовки и белые классические кеды.

В среду, 26 апреля, первый магазин Maag открылся на Кузнецком мосту в Москве. Открытие магазина компания не афишировала.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.