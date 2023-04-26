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14:49, 26 апреля 2023Ценности

Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда открылся в Москве

Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag открылся в Москве на Кузнецком мосту

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый магазин бренда Maag, который пришел в Россию на смену испанской марке Zara, открылся в Москве 26 апреля. Об этом сообщают редакторы The Blueprint.

Известно, что торговая точка марки заработала на Кузнецком мосту. Открытие магазина компания не афишировала. На размещенных журналистками кадрах видно, что в ассортименте Maag представлены как женская, так и мужская коллекции одежды и аксессуаров. По словам сотрудников бутика, обувь ретейлера поступит в продажу через месяц.

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Ранее появилась информация о том, что магазины Maag начнут работу в России 27 апреля. «27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в торговом центре "Авиапарк". Также должны открыться бутики Dub и Vilet», — заявил анонимный источник. Вдобавок представители компании Crocus Group подтвердили информацию о планах открытия Maag в торговых центрах Vegas.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Майя Пономаренко
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