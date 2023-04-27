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18:20, 27 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе арестовали главу минстроя по делу о превышении полномочий

В Самарской области суд арестовал главу минстроя Плаксина по делу о превышении полномочий
Николай Плаксин

Николай Плаксин. Фото: правительство Самарской области

Октябрьский районный суд Самары арестовал министра строительства Самарской области Николая Плаксина, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Плаксина взяли под стражу на два месяца. По версии следствия, глава регионального минстроя приказал своим подчиненным подписать документы на ввод в эксплуатацию двух домов культуры, которые не соответствовали требованиям безопасности. Объекты были построены в рамках национального проекта «Культура». Плаксин вину не признал.

Ранее сообщалось, что российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов.

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Илона Палей
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