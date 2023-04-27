В Кремле переадресовали вопрос о возможной отставке Мизинцева в Минобороны

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной отставке замминистра Мизинцева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в соцсетях о возможной отставке замминистра Минобороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России предпочел переадресовать данный вопрос в Минобороны. «Не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема министерства обороны», — сказал Песков.

До этого военкор ВГТРК Александр Сладков заявил о снятии с должности замминистра обороны Мизинцева. Репортер не стал раскрывать причины увольнения.

Минобороны России ситуацию с кадровыми изменениями пока никак не комментировало.

Михаил Мизинцев был назначен на должность замминистра в сентябре 2022 года. До этого он руководил Национальным центром управления обороной России.