Стало известно о снятии с должности замминистра обороны России

Военкор Сладков заявил о снятии с должности замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева

Генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности заместителя министра обороны России. Об этом стало известно военкору ВГТРК Александру Сладкову. Комментарий репортера приводится в Telegram-канале.

По сведениям военкора, Мизинцев не пробыл в должности и года. Сладков не стал раскрывать причины увольнения генерал-полковника с поста замминистра обороны.

«Короче говоря, "будем посмотреть". Формулировка "не справился" не подходит», — написал российский военкор. Сладков добавил, что состоит с Мизинцевым в приятельских отношениях.

Михаил Мизинцев был назначен на должность замминистра в сентябре 2022 года. До этого он руководил Национальным центром управления обороной России.

21 апреля стало известно, что адмирал Виктор Лиина был назначен командующим Тихоокеанским флотом России.