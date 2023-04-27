Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 27 апреля 2023Россия

Стало известно о снятии с должности замминистра обороны России

Военкор Сладков заявил о снятии с должности замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности заместителя министра обороны России. Об этом стало известно военкору ВГТРК Александру Сладкову. Комментарий репортера приводится в Telegram-канале.

По сведениям военкора, Мизинцев не пробыл в должности и года. Сладков не стал раскрывать причины увольнения генерал-полковника с поста замминистра обороны.

«Короче говоря, "будем посмотреть". Формулировка "не справился" не подходит», — написал российский военкор. Сладков добавил, что состоит с Мизинцевым в приятельских отношениях.

Михаил Мизинцев был назначен на должность замминистра в сентябре 2022 года. До этого он руководил Национальным центром управления обороной России.

21 апреля стало известно, что адмирал Виктор Лиина был назначен командующим Тихоокеанским флотом России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВС России взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Россиянин умер возле стойки регистрации в аэропорту
В МЧС рассказали о дальнейшей судьбе пострадавших от пожара в Сосьве семей
Адвокат высказался о перспективах дела против Блиновской
Первый магазин пришедшего на смену Pull & Bear бренда открылся в Москве
Стало известно о снятии с должности замминистра обороны России
Массовая драка граждан Таджикистана произошла в Москве
В сети появились фото 62-летней Джулианны Мур без макияжа
Создатель допустил модификацию винтовки Чукавина
Бывшего кандидата в президенты Белоруссии госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.