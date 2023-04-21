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12:29, 21 апреля 2023Россия

Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России

ТАСС: адмирал Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом России

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Лиина, занимавший до этого должность командующего Балтийским флотом Военно-морского флота России, сменил на новом посту адмирала Сергея Авакянца.

Кроме того, агентству стало известно, что руководство Балтфлотом перешло к вице-адмиралу Владимиру Воробьеву, ранее занимавшему позицию замначальника Генштаба Вооруженных сил России.

О том, что Сергей Авакянц покинул должность командующего Тихоокеанским флотом, накануне сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, военачальник возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В тот же день стало известно, что командование ТОФ может принять адмирал Виктор Лиина.

20 апреля Минобороны объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота, стартовавшей неделей ранее. Экипажи боевых кораблей провели учения по отражению ракетных ударов противника и уничтожению его подводных лодок в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Кроме того, российские военные отработали отражение высадки условного врага на южные Курильские острова и Сахалин.

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Константин Лысяков
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