Президент Молдавии обсудила евроинтеграцию страны с главой МИД Украины

Президент Молдавии Санду обсудила ускорение евроинтеграции страны с главой МИД Украины

Президент Молдавии Майя Санду обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки в проведении реформ, необходимых для ускорения процесса евроинтеграции двух стран. Об этом сообщает пресс-служба молдавского лидера.

Отмечается, что Санду также обсудила с Кулебой ситуацию на Украине и «вызовы безопасности в регионе». Кроме того, в беседе с ним она отметила, что поддерживает мирный план для республики.

Ранее президент Молдавии сообщала, что в стране пройдет очередной саммит Европейского союза (ЕС). По ее мнению, такое решение ЕС свидетельствует о поддержке проевропейского курса Кишинева и признании перспектив евроинтеграции республики.