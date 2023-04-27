Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:56, 27 апреля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии обсудила евроинтеграцию страны с главой МИД Украины

Президент Молдавии Санду обсудила ускорение евроинтеграции страны с главой МИД Украины
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки в проведении реформ, необходимых для ускорения процесса евроинтеграции двух стран. Об этом сообщает пресс-служба молдавского лидера.

Отмечается, что Санду также обсудила с Кулебой ситуацию на Украине и «вызовы безопасности в регионе». Кроме того, в беседе с ним она отметила, что поддерживает мирный план для республики.

Ранее президент Молдавии сообщала, что в стране пройдет очередной саммит Европейского союза (ЕС). По ее мнению, такое решение ЕС свидетельствует о поддержке проевропейского курса Кишинева и признании перспектив евроинтеграции республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
На территории котельной Петербурга сдетонировало самодельное взрывное устройство
Путин определил статус проживающих на новых территориях граждан
Брошенная с балкона записка спасла россиянку и младенца от расправы мужа
Реакция прохожего на фотосессию Эмили Ратаковски в бикини развеселила фанатов
Профессиональная уборщица назвала распространенные во время уборки ошибки
Шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии
Названа причина затягивания Киева с контрнаступлением
В Германии призвали к более жестким мерам по отношению к экоактивистам
Глава российской таможни пожалел о неумении сотрудников работать с бумагой
Познакомившиеся в больнице женщины пожертвовали почки мужьям друг друга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.