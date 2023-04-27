Старейший из осужденных нацистов умер в возрасте 102 лет

Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шутц умер в возрасте 102 лет

Старейших из осужденных нацистов Йозеф Шутц скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

В июне 2022 года бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюремного заключения. Суд в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель в Германии признал его виновным в пособничестве и подстрекательстве к убийству более 3500 заключенных концлагеря.

Во время слушаний пожилой подсудимый упорно отрицал, что вообще работал в Заксенхаузене. Вместо этого он утверждал, что трудился на ферме. Суд не отнес это заявление к разряду достоверных на основании многочисленных документов с личными данными обвиняемого, в которых указывалось, что он был надзирателем в концлагере. Однако в тюрьму Шутц так и не попал, потому что ждал рассмотрения апелляционной жалобы Федеральным судом.

Концлагерь Заксенхаузен находился в городе Ораниенбург недалеко от Берлина. С 1936 по 1945 годы через него прошли более 200 тысяч узников. 22 апреля 1945-го лагерь освободили солдаты Красной Армии и польские войска. Сегодня на территории лагеря открыт мемориал.