Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:35, 27 апреля 2023Мир

Старейший из осужденных нацистов умер в возрасте 102 лет

Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шутц умер в возрасте 102 лет

Кадр: Al Jazeera English / YouTube

Старейших из осужденных нацистов Йозеф Шутц скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

В июне 2022 года бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюремного заключения. Суд в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель в Германии признал его виновным в пособничестве и подстрекательстве к убийству более 3500 заключенных концлагеря.

Во время слушаний пожилой подсудимый упорно отрицал, что вообще работал в Заксенхаузене. Вместо этого он утверждал, что трудился на ферме. Суд не отнес это заявление к разряду достоверных на основании многочисленных документов с личными данными обвиняемого, в которых указывалось, что он был надзирателем в концлагере. Однако в тюрьму Шутц так и не попал, потому что ждал рассмотрения апелляционной жалобы Федеральным судом.

Концлагерь Заксенхаузен находился в городе Ораниенбург недалеко от Берлина. С 1936 по 1945 годы через него прошли более 200 тысяч узников. 22 апреля 1945-го лагерь освободили солдаты Красной Армии и польские войска. Сегодня на территории лагеря открыт мемориал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Названы последствия разговора Зеленского и Си Цзиньпина
Конструктор объяснил превосходство СВЧ над СВД
В Минобрнауки анонсировали изменения в правилах приема в вузы в следующем году
Блогершу обругали в сети за отказ от бритья тела на четыре года
Елену Блиновскую задержали в Москве за неуплату налогов
Стало известно о дальнейших планах Елены Блиновской после отлета из Москвы
Егор Крид резко ответил на слухи о своей помолвке
Обвиняемого в утечках Пентагона военного объявили опасным для страны и общества
Пушилин рассказал о контроле над большей частью Марьинки в ДНР
Старейший из осужденных нацистов умер в возрасте 102 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.