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101-летнего бывшего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы в ФРГ

Суд в ФРГ приговорил 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен к 5 годам тюрьмы

Фото: Ayhan Uyanik / Reuters

Суд в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель в Германии приговорил 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозефа Шутца к пяти годам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По информации агентства, бывшего надзирателя обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству тысяч заключенных в концлагере Заксенхаузен. При этом Шутц до последнего отрицал свою причастность к преступлениям. Его адвокаты намерены подать апелляцию.

Концлагерь Заксенхаузен находился в городе Ораниенбург недалеко от Берлина. С 1936 по 1945 годы через него прошли более 200 тысяч узников. 22 апреля 1945-го лагерь освободили солдаты Красной Армии и польские войска. Сегодня на территории лагеря открыт мемориал.

Ранее ФСБ раскрыла документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, который в годы Великой Отечественной войны служил в концлагере Треблинка, действовавшем на территории Польши. Рассекреченные материалы передадут в Государственный архив Республики Крым.

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Виктория Кондратьева
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