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16:55, 27 апреля 2023Экономика

Правительство одобрило проект о долгосрочных сбережениях для россиян

Правительство России одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Законопроект о долгосрочных сбережениях граждан, который с декабря прошлого года разрабатывал Минфин, получил поддержку правительства, сообщает РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль прохождение инициативы.

Программа предполагает добровольное участие. Для этого гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и перевести в него пенсионные накопления или же перечислять отдельные взносы.

Минимальный срок контракта составляет 15 лет, после чего гражданин сможет получать периодические выплаты. Однако если мужчина достиг возраста 60 лет, а женщина — 55 лет, то выплаты начнутся раньше. Чтобы привлечь граждан к новой форме инвестирования, государство собирается утвердить программу софинансирования вкладов.

Как говорится в документах Минфина, каждый участник программы сможет получить до 36 тысяч рублей в год на протяжении трех лет. Если средняя зарплата гражданина менее 80 тысяч рублей, то ему будут удваивать каждый вложенный рубль (в пределах максимальной суммы). Если его доход превышает 150 тысяч рублей, то добавлять будут в четыре раза меньше.

Комментируя инициативу, Мишустин указал, что долгосрочные сбережения позволят гражданам получить дополнительный доход в будущем, в том числе для прибавки к пенсии. При этом он подчеркнул, что государство страхует внесенные средства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это в два раза выше, чем уровень страхования банковских вкладов.

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В Центробанке ожидают, что программа начнет работать с 1 января 2024 года. Государству она позволит получить доступ к так называемым длинным деньгам, то есть к тем, которые можно инвестировать в долгосрочные проекты без расчета с инвесторами каждый год.

Силуанов, объясняя преимущества граждан, указывал, что долгосрочные инвестиции позволят получить доход до десяти процентов в год, в то время как банковский вклад дает шесть-семь процентов. В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина отметила, что проблемой может стать историческое недоверие граждан к государству, ведь каждое поколение так или иначе теряло деньги. В связи с этим она считает, что объем гарантий надо существенно повысить.

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Платон Щукин
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