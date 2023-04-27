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15:18, 27 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг прекращение огня в Артемовске, назвав это шуткой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские подразделения не прекращали и не прекратят артиллерийский огонь в Артемовске (дореволюицонное название, принятое на Украине, — Бахмут), а слова об остановке обстрела украинских позиций в городе были шуткой. Так прокомментировал свое предыдущее высказывание глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, передает его пресс-служба в Telegram.

«Ребята, это юмор такой военный, юмор и ничего кроме юмора. Относитесь к этому более позитивно и спокойно... Это шутка была», — сказал Пригожин.

Ранее он заявил, что на время визита журналистов из США «Вагнер» приостановит огонь артиллерии, однако украинским военным не стоит использовать такое решение российской стороны, чтобы попытаться провести к городу свои резервы.

Как пояснил глава ЧВК «Вагнер», это заявление было сделано намеренно после получения информации о выдвижении из Часов Яра в Артемовск американских журналистов вместе с главой 57 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Цербер. За ним, по словам Пригожина, «Вагнер» уже давно охотится.

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Алевтина Запольская
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