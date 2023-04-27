Пригожин предостерег ВСУ от подтягивания сил в Артемовск

Пригожин предостерег ВСУ от подтягивания в Артемовск сил под прикрытием журналистов США

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться подтянуть свои силы в Артемовск (украинское название — Бахмут) под прикрытием американских журналистов, которые собираются посетить город. От подобных действий их предостерег глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его обращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы.

По словам Пригожина, на время визита журналистов из США ЧВК приостановит огонь артиллерии, однако украинским военным не стоит использовать такое решение российской стороны, чтобы попытаться провести к городу свои резервы. В частности, глава «Вагнера» обратился с соответствующим предостережением к командиру 57-й бригады ВСУ с позывным «Цербер», который занимается перевозкой сотрудников американской прессы в Артемовск.

«"Церберу" привет от парней, но резервы не подтягивай, распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами», — заявил Пригожин.

Ранее в апреле глава ЧВК сообщил, что в Артемовске идет кровавая битва, в город подтянулось большое количество наемников. Как отметил Пригожин, в город прибывают хорошо подготовленные подразделения противника.