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14:15, 26 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал о кровавой битве в Артемовске

Евгений Пригожин: в Артемовске идет кровавая битва, подтянулись наемники с польской речью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Артемовске (украинское название — Бахмут) идет кровавая битва, в город подтянулось большое количество наемников. Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого приводит пресс-служба в Telegram.

Глава ЧВК отметил, что в город сегодня прибывают подразделения противника, которые хорошо подготовлены. «Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ, идет кровавейшая битва», — добавил Пригожин.

Ранее основатель «Вагнера» предположил, что украинские войска начнут контрнаступление после 2 мая. По его мнению, контрнаступление может начаться, после того «как распогодится».

До этого Виктор Хоренко, командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, заявил, что в Артемовске сложная ситуация.

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Варвара Кошечкина
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