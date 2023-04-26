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09:26, 26 апреля 2023Бывший СССР

Украинский генерал назвал сложной ситуацию в Артемовске

Генерал ССО ВСУ Хоренко посетил Артемовск и назвал ситуацию в городе сложной

Кадр: РИА Новости

Командующий Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Хоренко посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и назвал сложной текущую ситуацию в городе. Его слова передает Telegram-канал ССО ВСУ.

«Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, в курсе, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — заявил генерал.

Хоренко также похвалил операторов ССО и отметил важность работы групп специального назначения, назвав их сильной стороной «преимущество качества над количеством».

Ранее бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос заявил, что власти Украины не подготовили Артемовск к обороне должным образом. По словам генерал-майора, это привело к тому, что «каждый клочок земли в Бахмуте уже полит украинской кровью».

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Алевтина Запольская
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