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14:04, 26 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о контрнаступлении ВСУ после 2 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая

Фото: Libkos / AP

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в контрнаступление после 2 мая, передает ТАСС.

«ВСУ вряд ли попрут на 9 мая, поскольку это в РФ только к знаменательным датам все хотят пристроить. Как распогодится, Украина может начать», — сказал Пригожин.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Киев дополнительно готовит 12 бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой для контрнаступления, которое должно начаться в мае.

25 апреля в Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские военные стянули силы на краснолиманском направлении и готовы к контрнаступлению на небольших участках местности. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко у противника есть все необходимое для начала наступательных действий.

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Алевтина Запольская
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