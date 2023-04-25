В ЛНР заявили о готовности украинских военных к контрнаступлению

Марочко: ВСУ стянули силы на краснолиманском направлении ЛНР и готовы к контрнаступлению

Украинские военные стянули силы на краснолиманском направлении в Луганской народной республике и готовы к контрнаступлению на небольших участках местности. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Военный эксперт отметил, что анализ сосредоточения военных, их численности, наличия вооружений и техники позволяет сделать вывод о том, что у противника есть все необходимое для начала наступательных действий.

Марочко добавил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) не решаются контрнаступать из-за активной работы российской артиллерии и авиации.

Ранее первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук оценил возможности ВСУ провести удачное контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что украинские военные могут доставить большие неприятности российским солдатам.

